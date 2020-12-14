Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня протест прокуратуры на решение оштрафовать детский хоспис «Дом с маяком»

Ранее Зюзинский суд столицы признал благотворительную организацию виновной в нарушении правил хранения и учета наркосодержащих препаратов. Хоспису назначили штраф 200 тыс. рублей. Соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава говорила, что претензии были формальными, они касались оформления журналов учета препаратов.