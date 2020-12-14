У Германии, как пишет еженедельник Der Spiegel, возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса

До конца января страна может получить лишь 3-4 миллиона доз препарата компаний Pfizer и BioNTech. Об этом, по сведениям издания, шла речь на видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и глав федеральных земель. В правительстве тем временем говорят, что со вторника они готовы начать прививочную кампанию. Первые партии вакцин уже есть в распоряжении, и после того, как будет получено разрешение европейского регулятора, они будут доставлены в центры вакцинации.