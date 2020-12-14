К новым кибератакам на ведомства США, как пишет The Washington Post, могут быть причастны связанные с Россией хакеры

Издание утверждает, что речь идет о группировке, известной как APT29 или Cozy Bear. Ее связывают со Службой внешней разведки России. Ранее агентство Reuters сообщило о том, что атаке подверглись американское министерство финансов и Национальное управление телекоммуникаций и информации. Какая именно информация могла попасть к хакерам, не уточняется. В то же время источники агентства говорят, что из-за случившегося в субботу Совет национальной безопасности США провел экстренное заседание. В министерстве торговли, которому подчиняется одна из пострадавших структур, подтвердили, что расследованием взлома занимается ФБР.
2020-12-14T05:03:00+03:00
2020-12-14T04:51:50+03:00
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05:03, 14 декабря 2020
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