Южный берег Крыма с сегодняшнего дня будет получать воду по часам из-за обмеления двух водохранилищ

Ее станут подавать три часа утром и три вечером. Такая мера коснется в том числе Ялты, Алупки, Фороса и Гурзуфа. Круглосуточно обеспечивать водой будут только те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, а также социально-значимые. К работе в новых условиях, как передает агентство «Интерфакс», готовятся и отели. Маловодье наблюдается в Крыму последние пару лет. Графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще четырех десятках населенных пунктов поблизости.
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