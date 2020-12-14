Россельхознадзор с сегодняшнего дня запрещает ввоз томатов и перца из Армении

В ведомстве пояснили, что решение принято после того, как обнаружили партию зараженных продуктов. Ранее по этой же причине были запрещены поставки томатов и перца из двух провинций Турции и из Узбекистана. Эксперты опасаются, что это может привести к подорожанию томатов на российском рынке, в министерстве сельского хозяйства ранее заверили агентство «Интерфакс», что запрет не отразится на ситуации на рынке.