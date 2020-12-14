Глава думского комитета по природным ресурсам, единоросс Николай Николаев просит Минюст проверить «Гринпис»

Депутата в частности интересует, не является ли российское отделение международной организации иностранным агентом, пишет газета «КоммерсантЪ». Ранее председатель комитета Думы по безопасности единоросс Василий Пискарев настаивал, что лица, получающие деньги от «Гринписа», должны иметь маркировку иностранных агентов, если участвуют в выборах или добиваются отмены законов. По мнению экологов, Госдума пытается отодвинуть их от обсуждения спорных законопроектов. Эксперт считает санкции против «Гринписа» вполне возможными, поскольку для этого у властей есть и политические, и экономические мотивы.