Президент США Дональд Трамп намерен заблокировать проект оборонного бюджета страны

Ранее он был утвержден Конгрессом. Глава Белого дома написал в «Твиттере», что согласованный вариант выгоден в первую очередь Китаю. Проект бюджета среди прочего предполагает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». А также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.