Стрелявший у церкви в Нью-Йорке скончался от полученных ранений

Об этом объявило руководство городской полиции. Инцидент произошел недалеко от Центрального парка города, у Собора Иоанна Богослова. По словам представителя властей, неизвестный начал беспорядочно стрелять в воздух. Полицейские открыли ответный огонь. На месте перестрелки, по словам полицейских, обнаружили множество единиц огнестрельного оружия.