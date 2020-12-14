Власти Берлина со среды ужесточат карантинные меры

Будут введены ограничения на передвижение жителей: покидать дома и квартиры разрешат только по веской причине, пишет газета Tagesspiegel. Продавать алкоголь запретят точкам, где его можно сразу употреблять. Ранее федеральные и земельные власти ФРГ договорились о введении жесткого карантина в стране с 16 декабря предварительно до 10 января. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а также аптек. Прекратят работу школы, частным компаниям рекомендовано либо приостановить свою деятельность, либо перевести работников на удаленный режим. Также была запрещена продажа фейерверков перед Новым годом.