Власти Берлина со среды ужесточат карантинные меры

Будут введены ограничения на передвижение жителей: покидать дома и квартиры разрешат только по веской причине, пишет газета Tagesspiegel. Продавать алкоголь запретят точкам, где его можно сразу употреблять. Ранее федеральные и земельные власти ФРГ договорились о введении жесткого карантина в стране с 16 декабря предварительно до 10 января. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а также аптек. Прекратят работу школы, частным компаниям рекомендовано либо приостановить свою деятельность, либо перевести работников на удаленный режим. Также была запрещена продажа фейерверков перед Новым годом.
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По заветам товарища Дзержинского Президент говорил не о том, который без имени и в Шарите дурака валял, а о том, которому поручено было бы решить вопрос с этим безымянным. Ну, не справился человек. Скандал, голословные обвинения, но, что сразу его за прокол под трибунал? Сразу человеку жизнь ломать?..
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