Подруга осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко оказалась в сложной финансовой ситуации

У Марины Семыниной, как пишет газета «КоммерсантЪ», изъяли по решению суда подаренный Захарченко Mercedes S-класса стоимостью более 5 млн руб. Теперь же, по сведениям издания, с нее хотят получить штрафы на 350 тыс. руб., которые накопил новый владелец лимузина. Адвокаты Семыниной пытаются оспорить эти штрафы, однако им пока не удалось установить даже имя злостного нарушителя ПДД, который получил в свое распоряжение Mercedes. В прошлом году Захарченко признали виновным в получении взяток и приговорили в итоге к 12,5 годам лишения свободы.