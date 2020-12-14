Пассажирский автобус сгорел накануне вечером на северо-востоке Москвы

ЧП произошло возле гостиницы «Космос». Пожарным удалось быстро справиться с огнем, рассказали в столичном управлении МЧС. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. В департаменте транспорта Москвы сказали агентству ТАСС, что автобус в момент возгорания был пустой, он уже направлялся в парк. О причинах пожара не сообщается.