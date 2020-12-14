Министерство финансов США и Национальное управление по телекоммуникациям подверглись хакерской атаке

За этим, как передает агентство Reuters, стоит группировка, которую поддерживает иностранное правительство. Какое именно, агентство не уточняет. По словам источников, из-за кибератаки в Белом доме субботу была созвана встреча Совета национальной безопасности США. Собеседники агентства говорят, что в американской разведке опасаются возможного взлома других подразделений правительства страны.

Газета The Washington Post пишет, что за взломом может стоять хакерская группа APT29 (также известна как Cozy Bear). Издание добавляет, что эту организацию связывают со Службой внешней разведки России.