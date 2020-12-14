Известный британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре умер на 90м году жизни

По словам его литературного агента, причиной смерти стала болезнь, не связанная с коронавирусом. Ле Карре в прошлом работал на разведывательную службу МИ6, написал 25 книг, переведенных на десятки языков. Среди наиболее известных — «Русский дом», «Шпион, выйди вон!», «Шпион, пришедший с холода». По его книгам снято более десяти фильмов.