Правозащитники вновь не смогли посетить в СИЗО арестованных ученых Анатолия Губанова и Александра Луканина

Обоих обвиняют в государственной измене. Представители ОНК Москвы сказали агентству ТАСС, что сотрудники изолятора «Лефортово» не вывели Луканина и Губанова на встречу. Проверить, хотят ли они беседовать с правозащитниками или нет, невозможно, из-за коронавируса членов комиссии не пускают в камеры. Губанов был арестован в начале декабря, материалы его дела засекречены. Томский ученый Луканин задержан еще в октябре. Его подозревают в передаче Китаю секретных разработок.
Самое обсуждаемое
Вырезка из Продовольственной программы Остановить цены можно, увеличив конкуренцию и предложение продовольствия. Прекратить тратить деньги на войну в Сирии и Украине, на помощь Лукашенко, урезать расходы на Росгвардию, на госзаказы «друзьям Путина», на поддержку олигархов. И хорошо бы прекратить воровать…
По заветам товарища Дзержинского Президент говорил не о том, который без имени и в Шарите дурака валял, а о том, которому поручено было бы решить вопрос с этим безымянным. Ну, не справился человек. Скандал, голословные обвинения, но, что сразу его за прокол под трибунал? Сразу человеку жизнь ломать?..
Популярное за неделю
Ситуация в поликлинике №3 в связи с заявлениями об увольнении врачей Я с большим бы удовольствием согласилась, но вопрос, который у меня возникает: я в общем не знаю такого специалиста в сфере организации здравоохранения, и я вообще не понимаю, как Любовь Соболь может разбираться в этих вопросах…