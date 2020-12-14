Правозащитники вновь не смогли посетить в СИЗО арестованных ученых Анатолия Губанова и Александра Луканина

Обоих обвиняют в государственной измене. Представители ОНК Москвы сказали агентству ТАСС, что сотрудники изолятора «Лефортово» не вывели Луканина и Губанова на встречу. Проверить, хотят ли они беседовать с правозащитниками или нет, невозможно, из-за коронавируса членов комиссии не пускают в камеры. Губанов был арестован в начале декабря, материалы его дела засекречены. Томский ученый Луканин задержан еще в октябре. Его подозревают в передаче Китаю секретных разработок.