В Санкт-Петербурге снизилась скорость распространения коронавируса, уверяет губернатор Александр Беглов

Он поблагодарил горожан, которые соблюдают требования по борьбе с инфекцией. За последние сутки в городе было зафиксировано почти 3800 новых случаев заражения. В начале декабря Беглов говорил, что городские больницы и поликлиники уже работают на переделе. Свободных мест для заболевших, по его словам, осталось только до Нового года. После чего, возможно, придется вводить строгий карантин.