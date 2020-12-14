В Санкт-Петербурге снизилась скорость распространения коронавируса, уверяет губернатор Александр Беглов

Он поблагодарил горожан, которые соблюдают требования по борьбе с инфекцией. За последние сутки в городе было зафиксировано почти 3800 новых случаев заражения. В начале декабря Беглов говорил, что городские больницы и поликлиники уже работают на переделе. Свободных мест для заболевших, по его словам, осталось только до Нового года. После чего, возможно, придется вводить строгий карантин.
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