Число умерших от коронавируса в Москве с начала пандемии приблизилось к 10 тысячам

За минувшие сутки в столице, по данным оперативного штаба, скончались 75 человек. Это на три человека больше, чем в субботу. В то же время в штабе говорят, что уровень смертности от инфекции в городе сравнился с показателями начала июня, передает агентство «Интерфакс». Всего с начала пандемии в Москве выявлено почти 700 тысяч случаев заражения.
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