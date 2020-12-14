Число умерших от коронавируса в Москве с начала пандемии приблизилось к 10 тысячам

За минувшие сутки в столице, по данным оперативного штаба, скончались 75 человек. Это на три человека больше, чем в субботу. В то же время в штабе говорят, что уровень смертности от инфекции в городе сравнился с показателями начала июня, передает агентство «Интерфакс». Всего с начала пандемии в Москве выявлено почти 700 тысяч случаев заражения.