США могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке

Как пишет газета «КоммерсантЪ», визовое обслуживание граждан России этими подразделениями, по сути, не ведется уже давно. Иная деятельность в условиях пандемии тоже сильно ограничена. В минувшую субботу стало известно, что из-за обострения ситуации с коронавирусом в Соединенных штатах приостановило работу генеральное консульство России в Нью-Йорке. Ранее между Москвой и Вашингтоном разразился серьезный дипломатический конфликт. Это произошло после высылки из США группы российских дипломатов и членов их семей.