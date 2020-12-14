США могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке

Как пишет газета «КоммерсантЪ», визовое обслуживание граждан России этими подразделениями, по сути, не ведется уже давно. Иная деятельность в условиях пандемии тоже сильно ограничена. В минувшую субботу стало известно, что из-за обострения ситуации с коронавирусом в Соединенных штатах приостановило работу генеральное консульство России в Нью-Йорке. Ранее между Москвой и Вашингтоном разразился серьезный дипломатический конфликт. Это произошло после высылки из США группы российских дипломатов и членов их семей.
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По заветам товарища Дзержинского Президент говорил не о том, который без имени и в Шарите дурака валял, а о том, которому поручено было бы решить вопрос с этим безымянным. Ну, не справился человек. Скандал, голословные обвинения, но, что сразу его за прокол под трибунал? Сразу человеку жизнь ломать?..
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