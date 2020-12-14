ФБР расследует взлом компьютерных сетей министерства финансов и одного из управлений министерства торговли США

Это подтвердили в торговом ведомстве агентству ТАСС. О том, что взлом осуществила группировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство, ранее сообщило агентство Reuters. По словам его источников, подобные атаки могли осуществляться и против других правительственных структур страны. Из-за серьезности ситуации, утверждают собеседники, в субботу было созвано заседание Совета национальной безопасности США. Тем временем газета The Washington Post пишет, что за взломом стоит хакерская группа APT29 (также известна как Cozy Bear). Издание добавляет, что эту организацию связывают со Службой внешней разведки России.
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