Футбольный клуб «Краснодар» разгромил на своем поле московский «Локомотив» со счетом 5:0

Кубанцы прервали четырехматчевую серию без побед и поднялись в турнирной таблице Чемпионата России на восьмую строчку. «Локомотив» идет седьмым. ЦСКА дома сыграл вничью со счетом 2:2 с екатеринбургским «Уралом». Армейцы сейчас занимают третье место. «Урал» идет 12-м.