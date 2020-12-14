Самый крупный за последние годы митинг протеста прошел накануне на Сахалине

В администрации Южно-Сахалинска говорят о 350 участниках, сами организаторы оценивают количество собравшихся в 500–600 человек, американский сайт «Радио Свобода» говорит о полутора тысячах. Поводом для выступления послужили проблемы у строительной компании, которая возводит новый корпус аэропорта. Власти региона расторгли с нею договор, что грозит предприятию банкротством. Вместе с рабочими требовать отставки губернатора вышли те, кто недоволен вырубкой лесов, уничтожением рыбных запасов, отменой части социальных льгот, действиями власти в период пандемии.