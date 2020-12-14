Коллегия американских выборщиков должна официально назвать сегодня победителя президентской гонки

В этот день члены коллегии соберутся в столицах своих штатов и проведут собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. Впрочем, уже ранее американская пресса объявила, что кандидат от демократов Джозеф Байден набрал необходимое число выборщиков для победы. Действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он неоднократно говорил о намерении оспорить результаты голосования в ряде штатов. Однако пока действия его юристов не увенчались успехом. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената, 6 января они должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.