Неизвестный открыл огонь возле церкви в Нью-Йорке

По данным агентства Reuters, полицейские сумели ранить стрелка. В управлении полиции города говорят, что нападавший пытался отстреливаться. Сейчас он доставлен в больницу в критическом состоянии. Пока не сообщается, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента.