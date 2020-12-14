Французский суд присяжных вынесет приговор российским фанатам, избившим британского болельщика после матча ЧЕ 2016 г.

Французский суд присяжных вынесет приговор двум российским фанатам, которые жестоко избили британского болельщика после матча чемпионата Европы 2016 года.

Присяжные взяли паузу до 14 декабря после того, как слушания по делу были закончены. Англичанин Эндрю Бэйч остался инвалидом после стычки между фанатами из России и Англии в Марселе. По кадрам видео и фотоснимкам удалось определить мужчину, который нанес Бэйчу сильнейший удар в голову. Это был Павел Косов. Михаил Ивкин ударил англичанина стулом в район плеча и головы. В 2018 года обоих задержали в Германии по пути на матч московского Спартака в испанский город Бильбао. Между собой они не знакомы и никогда не пересекались, хотя следствие уверяет, что они были вместе. Один из обвиняемых заявил, что действовал в рамках необходимой самообороны, другой сослался на то, что ничего не помнит, но сказал, что преднамеренности в том, что он сделал не было. Прокурор потребовал 15 лет лишения свободы для Косова и пять – для Ивкина.

Адвокаты россиян просят признать их невиновными.