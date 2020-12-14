Министерство сельского хозяйства к сегодняшнему дню должно предложить решение проблемы роста цен на продукты

Это поручение на прошлой неделе дал глава правительства.

В министерстве сельского хозяйства обсуждают меры, направленные на снижение стоимости сахара, подсолнечного масла и хлеба. Найти выход из ситуации пытаются совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти – приводит слова главы ведомства Дмитрия Патрушева его пресс-служба. Министр напомнил, что некоторые меры на этот счет уже приняты и скоро начнут действовать. Так, с 9 января будет введена пошлина на экспорт подсолнечника – это должно помочь избежать дефицита сырья на внутреннем рынке.

На прошлой неделе Владимир Путин потребовал не допустить ситуации, при которой россиянам не будет хватать денег на продукты. Президент связал подорожание продуктов с попыткой подогнать цены в стране под мировые.

По данным Росстата, инфляция в ноябре в годовом выражении ускорилась до почти 4,5%.