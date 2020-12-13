Пресс-секретарь премьера Армении опровергла сообщения о его отставке.

В интервью ТАСС Мане Геворгян заявила, что сообщения, появившиеся в ряде телеграм-каналов, об уходе Никола Пашиняна, не соответствуют действительности. По ее словам, новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях