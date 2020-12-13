Завершились матчи 18 тура РПЛ. «Краснодар» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0. ЦСКА и «Урал» завершили поединок вничью — 2:2. «Ахмат» проиграл «Ростову» 0:1. Турнирную таблицу возглавляют «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

19-й тур РПЛ состоится на следующей неделе, после чего чемпионат России уйдет на каникулы до весны.