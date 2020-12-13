Американский регулятор одобрил применение в стране вакцины компаний BioNTech и Pfizer. Первыми вакцинацию против коронавируса пройдут сотрудники системы здравоохранения и обитатели домов престарелых. Как сообщил телекомпании Си-би-эс министр здравоохранения Алекс Азар, двадцать миллионов американцев смогут получить вакцину уже к концу декабря, а к исходу февраля их число должно возрасти до 100 млн.