Более 300 человек задержаны в Минске на традиционной воскресной антиправительственной акции. По сообщению минской милиции, им вменяется нарушение законодательства о массовых мероприятиях и неповиновение требованиям сотрудников милиции. Задержанным грозят штрафы или административные аресты.

Белорусский правозащитный центр «Весна» подтверждает 230 задержанных, причем по всей республике. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные сходы граждан.