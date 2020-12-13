Членам ОНК снова не удалось встретиться в СИЗО с учеными-физиками, обвиняемыми в госизмене. Как рассказал ТАСС член московской ОНК Алексей Мельников, сотрудники «Лефортофо» заявили, что Анатолий Губанов и Александр Луканин отказались общаться с правозащитниками. Самих членов комиссии в камеры не пускают из-за коронавируса.