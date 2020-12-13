Полиция установила владельца Maybach, из окна которого сегодня велась стрельба на Тверской улице. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, люксовый автомобиль принадлежит одному из столичных бизнесменов. Был ли он сам за рулем — сейчас выясняется. О пострадавших в результате стрельбы не сообщалось.