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23:01, 13 декабря 2020

Полиция установила владельца Maybach, из окна которого сегодня велась стрельба на Тверской улице

Полиция установила владельца Maybach, из окна которого сегодня велась стрельба на Тверской улице. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, люксовый автомобиль принадлежит одному из столичных бизнесменов. Был ли он сам за рулем — сейчас выясняется. О пострадавших в результате стрельбы не сообщалось.



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