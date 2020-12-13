В Германии с 16 декабря по 10 января вводятся жесткие карантинные меры по коронавирусу. С 16 декабря в стране закроются магазины розничной торговли, кроме продуктовых и «реализующих товары повседневного спроса». Также не будут работать парикмахерские, а продажа пиротехники будет запрещена. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

По ее словам, частичной изоляции, которая действует на территории страны с начала ноября, «недостаточно». Меркель заявила, что целью властей остается достижение показателя в 50 инфицированных на 100 тыс. жителей.