«Ростов» в гостях обыграл «Ахмат» в матче 18-го тура РПЛ

«Ростов» в гостевом матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена». Единственным голом отметился полузащитник Роман Тугарев (82-я минута). Этот мяч стал первым для 22-летнего футболиста в РПЛ. Безвыигрышная серия «Ахмата» составляет четыре матча. Грозненцы не могут обыграть «Ростов» на протяжении четырех последних встреч, — напоминает ТАСС.