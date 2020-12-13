«Ростов» в гостях обыграл «Ахмат» в матче 18-го тура РПЛ

«Ростов» в гостевом матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена». Единственным голом отметился полузащитник Роман Тугарев (82-я минута). Этот мяч стал первым для 22-летнего футболиста в РПЛ. Безвыигрышная серия «Ахмата» составляет четыре матча. Грозненцы не могут обыграть «Ростов» на протяжении четырех последних встреч, — напоминает ТАСС.
2020-12-13T21:05:42+03:00
2020-12-13T21:05:42+03:00
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21:05, 13 декабря 2020
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