Американская ракета Falcon 9 успешно стартовала на орбиту со спутником Sirius. Как сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, спутник дополнит группировку, формирование которой началось в 2008 год и которая сейчас состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите.

Первая многоразовая ступень носителя, которая использовалась уже в седьмой раз, совершила управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Кроме того, спасательное судно должно «выловить» из океана две створки головного обтекателя ракеты.