Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» в Москве могут оштрафовать за нарушение ограничений по коронавирусу

Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» в Театральном центре на Дубровке в Москве могут оштрафовать за нарушение ограничений по коронавирусу. Как рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский, на новогоднем шоу в зале, рассчитанном на 1200 человек, фактически находятся 800— 900 зрителей. Тем самым превышен установленный мэром порог заполняемости залов в 25%. Выявлены, по словам инспектора, и единичные нарушения масочно-перчаточного режима. дминистрации заведения грозит штраф до 300 тыс. рублей.
2020-12-13T21:04:53+03:00
2020-12-13T21:04:53+03:00
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21:04, 13 декабря 2020
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