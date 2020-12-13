Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» в Москве могут оштрафовать за нарушение ограничений по коронавирусу

Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» в Театральном центре на Дубровке в Москве могут оштрафовать за нарушение ограничений по коронавирусу. Как рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский, на новогоднем шоу в зале, рассчитанном на 1200 человек, фактически находятся 800— 900 зрителей. Тем самым превышен установленный мэром порог заполняемости залов в 25%. Выявлены, по словам инспектора, и единичные нарушения масочно-перчаточного режима. дминистрации заведения грозит штраф до 300 тыс. рублей.