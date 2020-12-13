Минская милиция сообщает о более 300 задержанных на антиправительственных акциях в городе. Как отмечают местные жители, это было первое протестное воскресенье, когда в столице Белоруссии не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.
2020-12-13T21:01:13+03:00
2020-12-13T21:02:52+03:00
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21:01, 13 декабря 2020
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