Российские миротворцы констатируют, что обстановка в Гадрутском районе НКР нормализовалась

Российские миротворцы констатируют, что обстановка в Гадрутском районе НКР, где 11 декабря фиксировалось нарушение режима прекращения огня, нормализовалась. Как заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал Рустам Мурадов, российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон.