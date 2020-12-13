Бывший вице-президент в администрации Клинтона Альберт Гор считает, что сторонники действующего президента уже завтра прекратят оспаривать итоги выборов. Выступая в эфире телекомпании Си-эн-эн , он сказал, что голосование членов коллегии выборщиков в США 14 декабря станет рубежом, после которого команда Трампа признает победу демократа Джозефа Байдена.
2020-12-13T20:34:56+03:00
2020-12-13T20:34:56+03:00
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20:34, 13 декабря 2020
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