Дональд Трамп снова подтвердил, что наложит вето на проект оборонного бюджета. У себя в Твиттере он пишет, что от такого оборонного бюджета выиграет только Китай.

Главный научный сотрудник Инситута США и Канады Владимир Батюк считает, что Трамп напоследок хочет громче хлопнуть дверью.

Ранее обе палаты конгресса одобрили оборонный бюджет подавляющим большинством голосов. Это означает, что даже в случае блокирования закона Трампом конгрессмены могут обойти вето президента. Законопроект среди прочего включает положения об ужесточении американских санкций против российских проектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток».