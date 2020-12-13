По данным правозащитного центра «Весна», число задержанных на акциях протеста в Белоруссии составило 179 человек. Как сообщают правозащитники, больше всего задержанных в Минске.

Антиправительственные акции протеста прошли сегодня в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в своих дворах, силовики этому препятствовали. Вместе с тем, как отмечают местные жители, это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.