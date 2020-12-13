Федеральное правительство и власти субъектов ФРГ договорились с 16 декабря ужесточить карантинные меры по всей стране

Федеральное правительство и власти субъектов ФРГ договорились с 16 декабря ужесточить карантинные меры по всей Германии. Как сообщила канцлер страны Ангела Меркель, до 10 января закроются все магазины за исключением торгующих предметами первой необходимости, супермаркеты, аптеки и даже точки продажи алкоголя. Ограничительные меры предусматривает пакет помощи пострадавшему бизнесу — до 500 тысяч евро в месяц для предприятия. Общефедеральный пакет помощи оценивается в 11 млрд. В школах и детских садах отменяется обязательная посещаемость, а дети должны оставаться дома, «если это возможно». Родители могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск для ухода за детьми. Рождество разрешается отпраздновать лишь в узком семейном кругу (максимум — 5 человек).
2020-12-13T20:05:04+03:00
2020-12-13T20:05:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757488-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 13 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Ситуация в поликлинике №3 в связи с заявлениями об увольнении врачей Я с большим бы удовольствием согласилась, но вопрос, который у меня возникает: я в общем не знаю такого специалиста в сфере организации здравоохранения, и я вообще не понимаю, как Любовь Соболь может разбираться в этих вопросах…