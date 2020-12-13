Федеральное правительство и власти субъектов ФРГ договорились с 16 декабря ужесточить карантинные меры по всей стране

Федеральное правительство и власти субъектов ФРГ договорились с 16 декабря ужесточить карантинные меры по всей Германии. Как сообщила канцлер страны Ангела Меркель, до 10 января закроются все магазины за исключением торгующих предметами первой необходимости, супермаркеты, аптеки и даже точки продажи алкоголя. Ограничительные меры предусматривает пакет помощи пострадавшему бизнесу — до 500 тысяч евро в месяц для предприятия. Общефедеральный пакет помощи оценивается в 11 млрд. В школах и детских садах отменяется обязательная посещаемость, а дети должны оставаться дома, «если это возможно». Родители могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск для ухода за детьми. Рождество разрешается отпраздновать лишь в узком семейном кругу (максимум — 5 человек).