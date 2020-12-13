За последнюю неделю в Петербурге в инфекционные стационары госпитализировали 5785 человек. Как сообщил у себя во «ВКонтакте» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, это максимум за все время эпидемии. Губернатор Александр Беглов предупредил, что коек в больницах хватит только до Нового года, а если заболеваемость будет расти и дальше, им придется отказываться от планового приема и полностью перепрофилироваться в инфекционные.