За последнюю неделю в Петербурге в инфекционные стационары госпитализировали 5785 человек. Как сообщил у себя во «ВКонтакте» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, это максимум за все время эпидемии. Губернатор Александр Беглов предупредил, что коек в больницах хватит только до Нового года, а если заболеваемость будет расти и дальше, им придется отказываться от планового приема и полностью перепрофилироваться в инфекционные.
2020-12-13T20:03:16+03:00
2020-12-13T20:03:30+03:00
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20:03, 13 декабря 2020
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