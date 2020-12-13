На 77 году жизни умер диктор протокольных мероприятий президента Евгений Хорошевцев. Об этом сообщается в Фейсбуке Государственного Кремлевского дворца. Как сообщили ТАСС в семье Народного артиста России, Евгений Хорошевцев скончался от последствий коронавируса. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Хорошевцева называли «голосом Кремля», именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства.