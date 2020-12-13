Полиция в Марселе минувшей ночью разогнала подпольную вечеринку с участием 500 человек. Организаторы незаконного мероприятия арендовали складское помещение. Вход стоил 150 евро на двоих. Правоохранители начали расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности устроителей запрещенного в условиях пандемии мероприятия.