Полиция в Марселе минувшей ночью разогнала подпольную вечеринку с участием 500 человек. Организаторы незаконного мероприятия арендовали складское помещение. Вход стоил 150 евро на двоих. Правоохранители начали расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности устроителей запрещенного в условиях пандемии мероприятия.
2020-12-13T19:36:02+03:00
2020-12-13T19:36:02+03:00
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19:36, 13 декабря 2020
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