Вакцинация американцев от коронавируса может начаться уже завтра. Этого в эфире телекомпании Си-эн-эн не исключил глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Стивен Хан. Он подтвердил, что доставка первых партий вакцины, предназначенной для наиболее нуждающихся слоев населения и медработников, уже началась. Ранее Комитет по иммунизации проголосовал за то, чтобы рекомендовать применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины, разработанной компаниями «Байонтек» и «Пфайзер».