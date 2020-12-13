Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил намерение заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый
год. У себя в Твиттере Трамп написал, что от нового оборонного бюджета выиграет только Китай. Закон ранее в обеих палатах Конгресса набрал необходимое число голосов, что, по мнению наблюдателей, позволяет преодолеть президентское вето.
Дональд Трамп подтвердил намерение заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год
Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил намерение заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый