Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил намерение заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый

год. У себя в Твиттере Трамп написал, что от нового оборонного бюджета выиграет только Китай. Закон ранее в обеих палатах Конгресса набрал необходимое число голосов, что, по мнению наблюдателей, позволяет преодолеть президентское вето.