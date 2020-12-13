В Москве арестовали 47-летнего местного жителя по подозрению в вовлечении 10-летней дочери в продажу наркотиков. Как сообщается на сайте столичного управления МВД, в середине ноября на юге Москвы была задержана девочка, у которой при досмотре нашли 76 свертков с веществом, содержащим метадон. Как установила полиция, девочка «действовала по указанию» отца. Его задержали в том же месяце. В деле есть еще один подозреваемый — 42-летний приезжий, который, предположительно, занимался сбытом наркотиков. Оба взрослых задержаны.
2020-12-13T19:35:37+03:00
2020-12-13T19:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 13 декабря 2020
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