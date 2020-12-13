Правозащитники сообщили о более 100 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в воскресенье в ходе акций протеста задержали 103 человека. Это следует из списка, который опубликовал на своем сайте не зарегистрированный властями страны правозащитный центр «Весна». По данным центра, большинство задержаны в различных районах Минска, зафиксированы также единичные задержания в Боровлянах (Минский район), Смолевичах (Минская область) и Бресте, — сообщает ТАСС.
2020-12-13T19:35:32+03:00
2020-12-13T19:35:32+03:00
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19:35, 13 декабря 2020
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