Правозащитники сообщили о более 100 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в воскресенье в ходе акций протеста задержали 103 человека. Это следует из списка, который опубликовал на своем сайте не зарегистрированный властями страны правозащитный центр «Весна». По данным центра, большинство задержаны в различных районах Минска, зафиксированы также единичные задержания в Боровлянах (Минский район), Смолевичах (Минская область) и Бресте, — сообщает ТАСС.