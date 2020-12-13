Сборная России повторила свой результат в эстафете

Россияне стали четвертыми и не могут завоевать медаль на протяжении 33 гонок.

Матвей Елисеев, который бежал на первом этапе, ушел на заключительный отрезок первым, но довольно быстро отдал десять секунд преимущества. Сказалась проблема последнего круга, когда Елисеев словно останавливается. Евгению Гараничеву пришлось начинать с пятого места, но он довольно быстро дополнил собой лидирующую группу. Два дополнительных патрона на стойке, как ни странно сохранили не усложнили ситуацию, поскольку конкуренты стреляли не лучше. Эдуард Латыпов ушел на дистанцию шестым. И у него возникли проблемы с последним кругом, на котором он уступил 12 секунд. Александр Логинов начал гонку вслед за Норвегией, Швецией и Германией. После стрельбы лежа он выбрался на третье место, но оставалась роковая стойка и Логинов снова завалил ее. Он вынужден был бежать штрафной круг и в итоге финишировал четвертым, как и неделю назад. Ну а победила команда Швеции. На втором месте норвежцы, третье у немцев.

Четвертый этап Кубка Мира пройдет здесь же, в Австрии с 17 по 20 декабря.