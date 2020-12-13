Власти Великобритании рекомендовали супермаркетам создать запасы продовольственных товаров на случай, если соглашение о свободной торговле с ЕС не будет заключено.

В интервью «Эху» эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев высказал мнение, что Великобритания сможет предотвратить дефицит товаров в стране. Беляев отметил, что власти Великобритании прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась страна и предпримут попытки добиться каких-то незначительных изменений в условиях сделки.