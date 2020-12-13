Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на заключительном Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» занял 11-е место. Эта гонка может стать для него последней в «Формуле-1», так как в следующем сезоне его должен сменить в команде японец Юки Цунода. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли финишировал восьмым.
2020-12-13T18:37:06+03:00
2020-12-13T18:37:06+03:00
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18:37, 13 декабря 2020
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